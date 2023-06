Quel fiocco azzurro tra il fango: il viaggio di Roberto dalla Brianza a Faenza per aiutare

Un fiocco azzurro appeso a una finestra dove si vedono ancora gli schizzi di fango. La vita che trionfa silenziosa dove la furia dell'acqua ha distrutto quasi tutto. Ma non ha spento la forza di ricostruire, di risollevarsi. E qui, nei giorni dell'alluvione e della devastazione, è nato Noè. Un nome che forse non è stato scelto a caso, venuto alla luce sotto un "diluvio universale", come quello che mise alla prova il patriarca biblico. Quel fiocco azzurro, trionfo della vita, è uno dei ricordi che Roberto Barzaghi, 45 anni, brianzolo, ha portato a casa con sé dall'esperienza come volontario in Emilia Romagna.

Roberto, residente a Giussano, mercoledì 24 giugno all'alba è partito per Faenza. Si è messo in macchina e ha guidato per tre ore e mezzo per dare una mano a chi aveva bisogno. "L'idea di partire mi è venuta dopo aver visto un servizio al telegiornale su Faenza che per me è una città con cui ho un legame affettivo forte. Ho visto lo stato in cui era ridotta una palestra dove è previsto ogni anno l'arrivo della Passatore, una delle ultramaratona più famosa del mondo che ho corso lo scorso anno per una raccolta fondi a favore di una onlus. Era distrutta e mi sono ripromesso di dare una mano anche in segno di gratitudine per tutto l'impegno che mettono per noi i faentini in quell'occasione sportiva. La palestra era sotto sei metri di acqua e fango".

E così Roberto, appoggiato e sostenuto in questa scelta dalla sua compagna, ha preso ferie dal lavoro ed è partito. "Sono stato ospitato dalla sorella di un mia amica che è di Faenza. La città era per metà sott'acqua: nella notte il fiume Lamone aveva raggiunto 8 metri di altezza con l'acqua e poi è rimasto il fango. In strada e nelle case".

"Ho visto occhi afflitti e insieme la forza dei romagnoli che hanno capacità di sorridere anche davanti alle avversità, volenterosi di rimettere tutto in ordine e darsi da fare" ha raccontato Roberto a MonzaToday. "C'era tanta gente a dare una mano: la parte di città che non ha subito danni è stata la prima ad aiutare e dare una mano e c'erano persone arrivate anche da Lecce e da Bolzano. Ho visto un grande spirito di collaborazione delle persone e della città: i ragazzi portavano da bere e da mangiare, i ristoranti preparavano il pranzo per i volontari. C'era un forte spirito di comunità e di aggregazione. Erano tutti lì per rimboccarsi le maniche: tante persone che liberamente, per scelta, sono venute e non si sono tirate indietro davanti alla fatica e al fango".

"Ho portato a casa con me un'esperienza importante a livello di impegno: ho provato a dare una mano. E ho visto tante persone che come me lo hanno fatto". E tra le immagini che sono rimaste impresse nella mente di Roberto c'è anche quel fiocco azzurro. "Ho visto e fotografato un fiocco alla finestra in una delle vie in cui il primo giorno in cui sono arrivato c'era un ammasso di mobili e di cose buttate gigantesco. Il giorno dopo sono ripassato: tutto era stato portato via e c'era quel fiocco". Un'immagine di vita e di speranza nella devastazione. Un simbolo di rinascita e di forza.