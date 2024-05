Romeo, morto incastrato nel cassonetto dei vestiti usati

Si chiamava Costantin Romeo Ionut Antonie il ragazzo morto la notte di lunedì a Canonica d'Adda, in provincia di Bergamo, incastrato in un cassonetto per la raccolta dei vestiti usati. Il giovane, 23 anni, di origini romene, si faceva chiamare Jony e lavorava saltuariamente come muratore. Era in Italia da cinque anni e condivideva la casa con un suo amico romeno, a Fara d’Adda, a poche centinaia di metri da luogo della tragedia.

Il dramma si è materializzato nella notte tra il 5 e il 6 maggio. Jony avrebbe scavalcato il recinto di una piazzola ecologica e avrebbe tentato di infilarsi nel cassonetto, nel tentativo probabilmente di recuperare qualche vestito usato.

Il giovane, verosimilmente, è rimasto incastrato all'interno della botola. Una morsa che non gli ha lasciato scampo. Il corpo è stato trovato il mattino dopo da un addetto della piazzola ecologica di Canonica d’Adda. I soccorritori, tuttavia, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Il corpo, per volontà della famiglia, sarà riportato a Târgu Jiu, in Romania, per i funerali. Sarà la Procura bergamasca a disporre eventualmente l'autopsia, anche se sulla dinamica sembrano esserci ben pochi dubbi: i filmati delle telecamere di sorveglianza installate nella piazzola, già visionate dai carabinieri, avrebbero ripreso tutta la sequenza dei fatti.