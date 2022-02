Paura in stazione, prende a mazzate 10 finestrini del treno

Attimi di paura in stazione, a Mariano Comense, lunedì mattina, alle porte della Brianza dove un uomo ha impugnato una mazza e ha iniziato a rompere i finestrini di un treno regionale. E' successo intorno alle 7.15 e a essere colpito dai vandalismi è stato il convoglio che effettuava la corsa 618 (Asso 6.33-Milano Cadorna 7.53) e che sarebbe transitato anche attraverso la Brianza.

Uno dopo l'altro l'uomo ha colpito e rotto dieci finestrini e poi è stato fermato e bloccato dalle forze dell'ordine. Nonostante lo spavento per quanto stava accadendo in stazione, nessuno è rimasto ferito e non c'è stata nessuna conseguenza per i viaggiatori a bordo. La corsa è stata soppressa; i passeggeri hanno proseguito il viaggio con il treno 1622 (Asso 7.02-Milano Cadorna 8.23), giunto a destinazione in orario.