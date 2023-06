Spacca a sassate la porta di un bar: nei guai monzese

Ha impugnato due sassi e li ha usati per danneggiare la porta di un bar. Così, a Sondrio, è finito nei guai un cittadino monzese ora raggiunto da un provvedimento emesso dal questore Carlo Ambrogio Enrico Mazza che ha disposto il foglio di via obbligatorio.

I fatti sono avvenuti presso il bar della stazione cittadina. L'uomo, con numerosi precedenti penali specifici e per reati contro la persona e la pubblica amministrazione alle spalle, ha devastato la porta. E per il danneggiamento dovrà pagare le conseguenze del provvedimento emesso: lasciare il territorio del comune di Sondrio e di non farvi rientro per un periodo di 3 anni.