Il ragazzo che passeggiava con 160 dosi di cocaina nel giubbotto

Quando i carabinieri lo hanno fermato stava cedendo una pallina di cellophane a un ragazzo in bicicletta che gli dava 50 euro. Ma dagli accertamenti i carabinieri hanno scoperto che quel giovane - un 18enne originario del Marocco - aveva con sé ben 160 dosi nascoste nel giubbotto.

Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi a Roncello. Erano circa le 19 quando i carabinieri della stazione di Bellusco, impegnati nel consueto servizio di controllo del territorio, hanno notato per le vie del centro del piccolo comune del vimercatese un ragazzo che cedeva ad un altro una pallina di cellophane, ricevendo in cambio 50 euro. I militari hanno subito bloccato i due giovani. Dagli accertamenti è emerso che l'acquirente era un 33enne italiano, mentre il pusher un 18enne marocchino.

I carabinieri hanno scoperto che il giovane nascondeva nel giubbotto 4 grossi involucri contenenti ognuno 40 dosi di cocaina per un peso lordo complessivo di oltre un etto che venduta avrebbe fruttato circa 8mila euro. Inoltre aveva 300 euro in contanti, probabilmente frutto di attività illecite. I militari si sono poi diretti nell'abitazione del 18enne dove hanno trovato altri 5mila euro in contanti e un bilancino per confezionare le dosi. Droga e denaro sono stati sequestrati. Il pusher e il cliente sono stati trasferiti nella caserma di Bellusco: per il 33enne è scatta la segnalazione alla prefettura di Monza come assuntore di sostanze stupefacenti, mentre il pusher è stato arrestato con l'accusa di detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Il giorno successivo il giovane è stato portato in tribunale a Monza per la direttissima. Il giudice ha convalidato l'arresto disponendo l’applicazione della misura cautelare in carcere.