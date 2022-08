Abbandona i rifiuti ma lascia nel sacchetto lo scontrino: rintracciato e multato

Non si è fatto troppi problemi ad abbandonare il sacchetto pieno di rifiuti vicino ai campi. Ma non aveva fatto i conti con gli agenti della polizia locale che, individuata la piccola discarica abusiva, hanno aperto i sacchetti e grazie a uno scontrino sono riusciti a risalire al cittadino che aveva gettato l'immondizia a bordo strada. Per lui sono scattate denuncia e sanzione.

Succede a Roncello: nel piccolo comune brianzolo con poco meno di 5 mila abitanti è caccia a chi inquina abbandonando i rifiuti. "Nel solo mese di agosto - spiega il sindaco Cristian Pulici a MonzaToday - abbiamo già individuato sei episodi di abbandono dei rifiuti. Quattro persone sono già state sanzionate, gli altri due episodi sono ancora al vaglio della polizia locale". Una vera e propria battaglia per la salvaguardia dell'ambiente quella portata avanti dal sindaco e dalla sua giunta e che promette proseguirà fino alla fine del mandato. "Sia attraverso il presidio del territorio con gli agenti della polizia locale e i volontari della protezione civile, sia con le fototrappole - prosegue -. Purtrppo chi abbandona sono soprattutto persone che vivono in paese: oltre il 50% dei casi individuati riguardano cittadini di Roncello".

C'è grande amarezza nelle parole del primo cittadino. "Purtroppo le persone non si rendono conto del danno che procurano sia all'ambiente sia alle casse del comune, oltre che alle loro - spiega -. Il cittadino denunciato dovrà anche pagare la multa e lo smaltimento dei rifiuti. Purtroppo non c'è ancora consapevolezza". Ma Pulici non si arrende. "Non è una battaglia semplice quella contro chi abbandona i rifiuti. Spesso cambiano anche posto dove gettano sacchetti ma non solo. Ma noi non ci arrendiamo, tutt'altro da settembre inizierà anche il controllo contro chi getta i rifiuti domestici nei cestini lungo le strade e i parchi".