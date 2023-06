Addio a Tiziano, l'amato volontario dell'oratorio morto mentre era in vacanza

La morte per lui è giunta inaspettata in seguito a un malore mentre mentre si trovava in spiaggia.

Roncello piange la morte di Tiziano Mattavelli, 67 anni, conosciuto e attivissimo volontario dell'oratorio cittadino, morto il 2 giugno nella località sarda di S’Archittu a Cuglieri, nell’Oristanese, dove si era recato per trascorrere qualche giorno di vacanza. A quanto è dato di sapere l’uomo si è sentito male subito dopo aver fatto il bagno ed essersi accasciato sulla sabbia. Immediatamente sono scattati i soccorsi. Sul posto sono giunte due ambulanze e un’equipe del servizio medico dell’Areus che immediatamente ha cercato di rianimarlo, ricorrendo anche all'impiego di un defibrillatore.

Purtroppo però non c’è stato nulla da fare. Si presume la causa del decesso possa essere stata un infarto. A S’Archittu sono poi intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.

A piangere l'inaspettata e improvvisa morte di Mattavelli, legato all'oratorio di Roncello amato per il suo sorriso e la battuta sempre pronta, sono in tantissimi. Anche il sindaco Cristian Pulici sulla pagina Facebook dell'oratorio ha voluto esprimere tutto il suo dolore ricordando l'amico: "Che la terra ti sia lieve caro Titti, caro amico - si legge - sei stato un esempio e punto di riferimento per moltissimi ragazzi della nostra comunità e del nostro oratorio. Grande il lavoro che hai fatto per il nostro paese, per tutti noi, sempre con il sorriso e la tua simpatia, che ti faceva essere unico. Hai insegnato a tutti noi cosa significa stare insieme ai nostri ragazzi e godere dei momenti più belli, quelli del quotidiano, del giocare con loro e del vivere la giornata tutti inseme in modo spensierato e intenso, vero e sincero. Ci mancherai tantissimo amico caro".