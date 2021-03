Grazie alla Pro Loco una dolce Pasqua per le famiglie bisognose

Una Pasqua più dolce per le famiglie di Roncello in difficoltà. Colombe e uova di Pasqua sono il dono che la Pro Loco del paese ha deciso di far arrivare alle oltre venti famiglie di Roncello che stanno attraversando un periodo di difficoltà economica. Famiglie messe in ginocchio dalla pandemia, genitori in cassa integrazione o per chi aveva contratti a termine in attesa di trovare un lavoro, che spesso fanno fatica anche a ricavare dal budget familiare la colomba e l’uovo di cioccolato da portare in tavola in occasione della Pasqua. Una tradizione che la Pro Loco di Roncello ha deciso comunque che non può essere interrotta.

“Un grazie immenso ai volontari – commenta Maria Mendola, assessore alle Poltiche sociali -. È un gesto importante e prezioso quello compiuto dai volontari della Pro Loco. Un gesto che si unisce alla generosità già dimostrata nei mesi di questa emergenza sanitaria. L’associazione è sempre stata al fianco dell’Amministrazione e della comunità. I volontari hanno collaborato con la Protezione civile per realizzare e distribuire le mascherine, hanno sostenuto i servizi sociali al fianco delle famiglie in difficoltà, e tutt’ora continuano a stare al nostro fianco in questo delicato momento storico".