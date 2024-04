Fanno saltare il bancomat nel pieno della notte: il bottino di decine di migliaia di euro

Nel cuore della notte i residenti sono stati svegliati da un forte boato. Un’azione rapida e poi la fuga con un bottino di decine di migliaia di euro (anche se la cifra esatta non è ancora stata accertata).

Il colpo è avvenuto intorno alle 4 di stanotte, sabato 6 aprile, a Ronco Briantino, allo sportello Atm della Banca del Territorio Lombardo (Gruppo Credito Cooperativo) che si trova in via IV Novembre. Un colpo simile, sempre a Ronco Briantino, era stato fatto 4 anni fa quando, anche in quel caso, i ladri avevano utilizzato dell'acetilene per innescare una esplosione al bancomat. Sempre lo stesso sportello vicino al municipio.

Questa volta lo sportello è andato completamente distrutto, con danni molto seri anche all’interno della filiale della banca. I malviventi sono riusciti a scappare prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia di Vimercate.