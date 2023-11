Incidente nel cantiere brianzolo: operaio incastrato con la testa nel vespaio

È stato trasportato in codice giallo al San Gerardo l'operaio soccorso questa mattina, giovedì 16 novembre, in un cantiere a Ronco Briantino.

Secondo la ricostruzione intorno alle 8, in un cantiere di via Donizetti, l'uomo, di 48 anni, sarebbe involontariamente scivolato rimanendo incastrato con la testa in un vespaio posato a terra. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Monza con l'autopompa, il carro saf (speleo alpino fluviale) e la vettura del funzionario di guardia, che sono hanno liberato l'operaio.

Con loro anche i carabinieri di Monza, il personale di Ats competente in caso di infortunio per i rilievi del caso, l'automedica e l'ambulanza che ha poi condotto l'uomo nel noscomio di via Pergolesi