Il colonnello Rosario Di Gangi è il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Monza e Brianza

Il colonnello Rosario Di Gangi, 45 anni tra qualche giorno, è il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Monza e Brianza. Da lunedì 11 settembre è subentrato al colonnello Gianfilippo Simoniello che ha lasciato Monza dopo due anni alla guida del comando provinciale per un nuovo incarico professionale a Roma al comando generale dell'Arma.

"Ho trovato un territorio intraprendente dal punto di vista economico dove questa caratteristica si accompagna anche a una straordinaria solidarietà sociale con una partecipazione dei cittadini a questo tipo di attività e iniziative forte e intensa" ha commentato Di Gangi, presentandosi martedì mattina alla stampa durante un incontro presso la sede del comando provinciale in via Volturno a Monza. Un momento che è stato anche l'occasione per presentare i nuovi ufficiali giunti in Brianza che hanno assunto il comando delle compagnie territoriali (Vimercate e Seregno) e dei nuclei operativi radiomobili (a Monza e Desio).

Di origini siciliane, Di Gangi arriva a Monza dopo un'esperienza di comando in provincia di Salerno dove ha ricoperto negli ultimi quattro anni l’incarico di comandante del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore. Da sempre impegnato nella lotta e nel contrasto alla criminalità organizzata, tra le pregresse esperienze di servizio figurano quelle nelle organizzazioni mobile, territoriale e alle dipendenze del R.O.S. Carabinieri rispettivamente in Emilia Romagna, in Sicilia e nel Lazio.

"Siamo pubblici ufficiali al servizio delle istituzioni e operiamo in squadra e ogni risultato conseguito sarà un risultato di tutto il gruppo" ha specificato, sottolineando lo spirito di collaborazione che nel segno della continuità guiderà il lavoro quotidiano dell'Arma sul territorio. "Il mio intento è quello di operare in continuità rispetto al passato nel rispetto della storia di importante presenza sul territorio e dei risultati investigativi che ha sempre avuto l'Arma di Monza ancora prima di diventare comando provinciale di Monza e Brianza".