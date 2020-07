Seregno, Gelsia ridisegna quattro nuove rotatorie

Sono previsti a settembre i lavori di riqualificazione urbana delle rotatorie Montello/Arno, Montello/Montorfano, Porada/Ancona e Monti/Messina a Seregno. Ad occuparsi del progetto è Gelsia, che ha aderito al bando pubblicato dall’Amministrazione comunale a fine 2019 per la sponsorizzazione e la manutenzione di rotatorie per il prossimo triennio.

L’azienda di Seregno non è nuova a questo tipo di azioni volte a migliorare il decoro urbano e la sostenibilità locale. A fine novembre dello scorso anno, Gelsia ha promosso, con successo e grande partecipazione da parte dei cittadini, un progetto di forestazione urbana a Carate Brianza, mentre pochi giorni fa si sono conclusi i lavori per la valorizzazione della passerella ciclopedonale di via allo Stadio a Seregno.

Questa nuova iniziativa ha il duplice obiettivo di migliorare le aree verdi e di restituire ai cittadini non delle semplici rotonde, ma delle piccole opere d’arte all’aria aperta. Le rotatorie sono parte integrante del contesto cittadino, fungono da intersezione fra più strade e vengono normalmente associate al cemento e al grigio dello smog senza mai essere viste come uno spazio potenzialmente bello, trasformabile, utile. Invece anche i rondò possono essere ridisegnati e rinaturalizzati, come in questo caso.

Il progetto di Gelsia parte dalla formazione di un nuovo manto erboso come base necessaria per la piantumazione di arbusti resistenti di piccole/medie dimensioni e caratterizzati da una fioritura piena e prolungata che andrà ad abbellire i rondò. Rosa cubana, Abelia Sherwood, Hypericum moserianum e Spirea japonica Goldflame porteranno i toni del giallo e del rosa tra le strade della città.

Al centro di ogni rotatoria, circondata dagli arbusti, sarà posizionata una scultura in acciaio patinato Corten, capace di resistere alla corrosione degli agenti atmosferici, raffigurante un albero di gelso stilizzato alto circa due metri messo in risalto da un sistema di illuminazione a LED. Oltre alle rotatorie, Gelsia si occuperà anche della piantumazione e della manutenzione delle fioriere in Corso del Popolo e in Piazza Risorgimento, in pieno centro cittadino.

“Abbiamo partecipato al bando – dichiara Cristian Missaglia, Presidente di Gelsia – per essere ancora una volta parte attiva nel cambiamento e nell’evoluzione del territorio su cui operiamo. Questo è un progetto di riqualificazione che al tempo stesso vuole essere anche un omaggio alla nostra comunità, che merita un tessuto urbano sempre più verde e più bello. Ringrazio il Sindaco che ci ha dato la possibilità di fare la nostra parte in questa opera di valorizzazione che nasce dalla sinergia tra amministrazione comunale e imprese”.

Dichiara l’Assessore ai lavori pubblici del Comune di Seregno Giuseppe Borgonovo: “Con questo intervento Gelsia conferma la propria vocazione di azienda del territorio che lavora per il territorio, e di questo li ringraziamo. A nostra volta, confermiamo l'impegno dell'Amministrazione Comunale a lavorare perché Gelsia diventi un'azienda sempre più importante e solida, un'azienda che quindi possa operare sempre di più e sempre meglio per la nostra città e per la Brianza”.