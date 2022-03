Il ladro che ruba un'auto ma trova le armi e le riconsegna al proprietario (che finisce nei guai)

Cercava un'auto da rubare e l'ha trovata. Ma dentro quel Range Rover su cui era riuscito a mettere le mani c'era anche dell'altro: armi, che non si aspettava di trovare e di fronte alle quali si è spaventato. Un bottino insolito composto da una pistola e una mitragliatrice del peso di poco più di due chili e in grado di sparare a raffica mille colpi al minuto che il ladro, forse per non finire in guai più grandi, non aveva alcuna intenzione di tenere. E così ha deciso di restiturle. E ha contattato il proprietario che nel frattempo però aveva denunciato il furto.

Ladro trova le armi e le restituisce

Mentre la vittima, un imprenditore brianzolo, accortosi del furto della sua auto - e delle armi che regolarmente deteneva - si presentava dai carabinieri, a Villasanta, per sporgere denuncia, il ladro si pentiva e restituiva la pistola e la mitragliatrice. L'uomo infatti, secondo quanto ricostruito, ha contattato il proprietario dopo essersi spaventato e ha indicato un luogo dove l'imprenditore avrebbe potuto ritrovare le sue armi che sono state poi nascoste in un'autovettura anche questa rubata, come poi si accerterà.

Derubato e denunciato

Intanto i carabinieri avevano già avviato le indagini e analizzato i circuiti di videosorveglianza della città, incrociando i movimenti dell’autovettura, annotando orari e transiti, fino a tracciare l’identikit di un individuo sospetto. E così i militari si sono diretti a casa di un uomo di 52 anni, residente nel Milanese. Nel corso della perquisizione tra le stanze sono saltati fuori gli abiti usati durante il furto e una notevole somma di denaro. Il 52enne ha poi ammesso, alla presenza del suo legale, le proprie responsabilità, fornendo indicazioni anche sul luogo dove era custodita la vettura che è stata poi recuperata.

Nei guai anche la vittima del furto

L’uomo ha confessato di essersi spaventato alla vista delle armi e di aver deciso di contattare il proprietario per fargliele trovare in un luogo concordato. L'imprenditore ha inizialmente negato ma poi ha ammesso di essere stato contattato da un individuo che gli indicava il luogo dove erano nascoste le armi ma di non aver avvisato le forze dell'ordine per timore di ritorsioni. La mitragliatrice e la pistola sono state trovate in un'abitazione, a Villasanta, sempre di proprietà dell'uomo. E anche per lui è scattata una denuncia. Altre armi regolarmente detenute dall'imprenditore adesso sono state ritirate in via cautelare dai carabinieri.