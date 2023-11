Ruba la borsa da un'auto di fronte all'ospedale: via da Monza per tre anni

Ha rubato una borsa all'interno di un'auto e addosso aveva ancora le chiavi e i grimaldelli usati per compiere il furto. Non potrà tornare a Monza per i prossimi tre anni.

Nei giorni scorsi, nelle vicinanze del parcheggio antistante l’ospedale San Gerardo, una volante della questura di Monza è intervenuta a seguito di una segnalazione relativa al furto in atto a bordo di un'auto. La pantera della polizia di stato, giunta subito dopo il furto, è riuscita a intercettare il responsabile in un uomo che celava ancora sotto i vestiti la borsa precedentemente rubata nonché gli arnesi utilizzati per forzare l’auto.

L’uomo, indagato per furto aggravato, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli, aveva precedenti specifici per reati contro il patrimonio e contro la persona e, essendosi evidenziato per la particolare pericolosità sociale, è stato quindi allontanato da Monza con un provvedimento di foglio di via obbligatorio che gli inibirà il ritorno in città per i prossimi 3 anni.

Nel corso delle attività finalizzate ad assicurare la sicurezza nel territorio ulteriori provvedimenti sono stati adottatati dalla questura in risposta ad alcune liti tra giovani avvenute nel centro cittadino ad inizio del mese di novembre. In particolare, un foglio di via obbligatorio è stato emesso nei confronti di un 23enne di origini egiziane, con dimora a Sesto San Giovanni, che non potrà accedere a Monza per un anno, mentre un ulteriore divieto di accesso ai locali pubblici, per la durata un anno, è stato emesso nei confronti di un altro minorenne, italiano di origini egiziane, proveniente da Nova Milanese. Il ragazzo non potrà - per un periodo di un anno - accedere e stazionare nei locali pubblici di piazza Trento e Trieste, nonché in via Italia, via Passerini e nei locali pubblici della zona pedonale del centro di Monza fino a piazza Roma e largo Mazzini.