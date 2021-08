Ruba due bottiglie di alcolici in un bar e scappa, poi viene schiaffeggiato da sconosciuti

Il fatto è accaduto mercoledì 25 agosto a Monza in corso Milano

Ruba due bottiglie di alcoli in un bar e poi fugge. Dopo poco viene schiaffeggiato da sconosciuti che incontra in mezzo alla strada.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di mercoledì 25 agosto a Monza, in corso Milano. Protagonista un ragazzo di 22 anni originario del Marocco, senza fissa dimora, che dopo essere entrato in un bar di largo Mazzini avrebbe rubato due bottiglie di alcolici.

Immediata la fuga, il giovane avrebbe cercato di far perdere le sue tracce dileguandosi per le vie limitrofe. Quando, improvvisamente, arrivato in corso Milano, sarebbe stato preso a ceffoni da alcuni sconosciuti che poi si sarebbero allontanati.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri Nucleo Radiomobile di Monza e l’ambulanza. Il giovane è stato trasportato all’ospedale San Gerardo in codice verde dove è stato visitato e poi dimesso con una prognosi di 10 giorni.

I militari lo hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato. Gli investigatori stanno ancora indagando sulla vicenda.