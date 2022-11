Monza, lo ospita a casa poi lui torna e lo deruba

Gli aveva dato un tetto e un letto su cui dormire, aprendogli le porte della sua casa per dargli un po' di ospitalità. Poi però quell'uomo, un 33enne egiziano, era tornato. E per entrare a casa del connazionale che lo aveva ospitato in passato aveva forzato la porta. E una volta dentro ha provocato dei danni e lo ha derubato. Da sotto il cuscino sono spariti 850 euro in contanti che l'uomo conservava in casa e la cappa della cucina ha subito dei danni. Incursioni abusive che si erano verificate per ben due volte e che avevano portato l'uomo a sporgere denuncia.

In questura poi, a partire dagli accertamenti effettuati sull'episodio, è emerso come il 33enne fosse in Italia illegalmente e per questo è stato disposto il suo collocamento per il Centro per i Rimpatri di Bari.

Il 33enne, gravato da precedenti penali, dopo essere entrato in Italia con un visto per lavoro subordinato di tipo stagionale della durata di soli sei mesi nel 2017, non aveva più lasciato il territorio nazionale. Nel 2019 aveva presentato una nuova istanza di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rigettata. Dopo diverse vicissitudini poi il 18 ottobre era stato denunciato a piede libero per essersi introdotto abusivamente nell’abitazione del connazionale.

Presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Monza e della Brianza è stata riscontrata la sua irregolarità ed è stato disposto il trasferimento al Cpr di Bari.