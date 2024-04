Già ricercata, è stata pizzicata con la borsa piena di trucchi nel negozio in centro: arrestata

Già ricercata dalla polizia, è stata pizzicata con la borsa piena di trucchi in un noto store del centro storico. Ora è stata arrestata.

I fatti nella serata di ieri, 24 aprile, quando gli addetti di un noto negozio di cosmetici e profumi in via Italia, hanno contattato la centrale operativa della polizia locale di Monza per segnalare un tentativo di furto. In pochi minuti, un'autoradio è giunta sul posto e la presunta autrice del furto è infatti stata individuata mentre tentava di lasciare lo store con la borsa ricolma di numerosi prodotti per la cosmesi sottratti dagli scaffali.

Di fronte agli agenti la donna non ha potuto fare altro che cedere e riconsegnare la merce alle commesse .

La donna, di origine straniera, è risultata priva di documenti ed è stata quindi accompagnata presso il comando di via Marsala per essere sottoposta ai rilievi fotodattiloscopici. Durante i quali gli agenti hanno scoperto come la donna già risultasse destinataria di un provvedimento di custodia cautelare emesso dalla Procura del Tribunale di Monza.

Pertanto, poiché considerata "ricercata", la donna è stata arrestata e condotta in carcere di Monza.