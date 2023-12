Ruba le offerte a una senzatetto che era in piazza con i suoi cani

Venerdì pomeriggio 22 dicembre una artista di strada è stata derubata a Saronno mentre si esibiva con la chitarra in compagnia dei suoi amati cani che ama più della sua vita. A segnalare il fatto l'associazione animalista Centopercentoanimalisti con un comunicato:

"Mara, il suo nome, la conosciamo bene, dato che il nostro Movimento, un anno fa esatto, in occasione di una sua visita a Padova, aveva accolto una sua richiesta e contribuito per l’acquisto di un furgone che ora le funge da casa per lei e per i suoi pelosoni. Mara è una senza tetto e si mantiene con la sua attività, giochi di abilità e suonare la chitarra. Non usa i suoi cani (uno è disabile) per raccattare elemosine, anzi, ribadiamo che darebbe la sua vita per loro. I Saronnesi durante la sua permanenza l’hanno accolta bene. Tuttavia, i presenti che hanno assistito alla scena impotenti, sono rimasti sconvolti.

Il ladro l’aveva raggiunta nella mattinata di ieri chiedendo se volesse “fumo”, Mara ovviamente aveva risposto di no. Nel pomeriggio, alle 18 circa, l’individuo tornava e in corsa le rubava il cappello per le offerte dileguandosi in fretta. Mara ha sporto denuncia tramite i carabinieri, confida nelle indagini e spera nelle telecamere presenti in piazza Libertà (luogo dove è avvenuto il fatto). Rimane che il fatto è davvero grave, paragonabile a rubare caramelle ad un bambino".