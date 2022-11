Cerca di rubare le pistole ai poliziotti, 27enne esce dal carcere e trova (ancora) la polizia

A marzo era stato arrestato, a Milano, dopo aver danneggiato insieme ad altre due persone diverse moto parcheggiate in strada e, all'arrivo della polizia, i tre avevano provato a impossessarsi delle armi degli agenti. Tentata rapina e resistenza in corso: reati per cui il giovane, 27 anni, cittadino straniero ("la cui nazionalità è ancora in fase di accertamento" specificano dalla questura) è finito in carcere. E l'altro giorno, al termine della condanna, una volta scarcerato, fuori dall'istituto di pena ha trovato ancora la polizia. Per il 27enne il questore della provincia di Monza e della Brianza, Marco Odorisio, ha disposto il collocamento presso il centro di permanenza per i rimpatri di Milano.

Irregolare e privo di fissa dimora, da diversi anni presente sul territorio nazionale e destinatario di provvedimenti di espulsione, oltre all'arresto dello scorso marzo aveva riportato altre condanne, nei mesi di gennaio e ottobre 2018, per i reati di cessione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, minaccia a pubblico ufficiale e porto di armi, con una pena complessiva di 1 anno e mesi 7 di reclusione e 800 euro di multa. Nel 2020 è stato, altresì, condannato per violazione dell’ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso dal questore e nel 2022 per cessione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Un curriculum "criminale" che ha portato alla valutazione dell’adozione del provvedimento amministrativo e il 27enne sarà ospitato presso il centro milanese "per il tempo necessario all’esecuzione del provvedimento espulsivo per il definitivo allontanamento dal territorio nazionale" spiegano dalla questura.

Nella stessa giornata l'espulsione è scattata anche per un altro giovane di origine marocchina: scarcerato dalla Casa Circondariale di Monza, in precedenza condannato per tentata estorsione, resistenza a pubblico ufficiale, furto e falsa attestazione sulla identità, ha trovato la polizia.