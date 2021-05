Aggredisce un ragazzo in stazione per rubargli 10 euro: arrestato 20enne

Ha aggredito un ragazzo per portargli via 10 euro e poi è scappato via. Il rapinatore che nei giorni scorsi è entrato in azione in stazione a Cesano Maderno non è riuscito ad andare molto lontano. E pochi istanti dopo è stato arrestato dai carabinieri.

L'aggressione e l'arresto

Mentre un 20enne di origine marocchina, residente in città, stava aspettando il treno sulla banchina si è avvicinato un altro giovane che lo ha aggredito rubandogli dieci euro dal portafogli per poi scappare via.

La vittima una volta salita a bordo del treno ha raccontato l’accaduto al personale della Polfer che ha allertato i carabinieri della tenenza di Cesano Maderno. In pochi attimi i militari dell’Arma hanno rintracciato il rapinatore che si trovava ancora nei pressi della stazione e lo hanno arrestato. Si tratta di un 20enne di origini marocchine senza fissa dimora che ora si trova in carcere a Monza.