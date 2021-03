A 16 anni ruba l'auto alla madre e scappa con due donne da posto di blocco: denunciato

Per il ragazzo è scattata una denuncia e (anche per la madre) un verbale con sanzioni fino a 8mila euro. L'inseguimento da Meda è terminato a Milano

Un pomeriggio di follia in pieno lockdown iniziato con il furto dell'auto della madre e terminato con la fuga da un posto di blocco dei carabinieri dopo un inseguimento di quasi venti chilometri, dalla Brianza a Milano. Al volante dell'auto in corsa che ha forzato un posto di blocco dell'Arma, domenica pomeriggio, a Meda, c'era un sedicenne brianzolo.

L'inseguimento per 20 km fino a Milano

I militari del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Seregno hanno intercettato la Renault Twingo nera in via Cadorna, a Meda, intorno alle 13.30 del 21 marzo. Tra le poche auto in transito l'utilitaria ha attirato l'attenzione dei carabinieri: dietro la mascherina non devono essere passati inosservati i lineamenti forse troppo giovani del conducente. E a bordo con lui c'erano anche due donne: una giovane di 19 anni e una 41enne, entrambe cittadine di origine peruviana.

Davanti all'alt però il ragazzino non ha fermato il veicolo. Ed è scattato l'inseguimento. Una corsa folle con la Twingo del sedicenne che ha imboccato la Milano-Meda seguita dalle pattuglie dell'Arma. Sulle tracce del veicolo si sono subito messe anche le gazzelle del Radiomobile della compagnia di Desio e i militari della stazione di Nova Milanese. La vettura è stata infine bloccata e fermata a Milano, dopo una ventina di chilometri, in via Fermi.

Un "passaggio" al lavoro costato una denuncia (e multa)

Dal mezzo è sceso il minorenne e le due donne: il ragazzo ha spiegato ai militari di essere diretto nel capoluogo lombardo per accompagnare la 41enne - madre dell'amica - al lavoro. Il 16enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e nei suoi confronti (e anche verso la madre esercente la patria potestà e obbligata in solido) è stato contestato un verbale di circa 8mila euro relativo a sanzioni per infrazioni al codice della strada per inottemperanza all’alt di funzionari o agenti, incauto affidamento di veicoli per mancanza di requisiti e guida senza patente. Infine per tutti anche una multa di 400 euro per le violazioni relative al divieto di spostamento anti-covid.