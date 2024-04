Rubano un'auto, fanno un incidente e poi scappano: denunciati tre giovanissimi

Hanno rubato un'auto, e dopo essere rimasti coinvolti in un incidente sono fuggiti via tentando di far perdere le loro tracce.

I carabinieri della stazione di Lentate sul Seveso, insieme ai colleghi della stazione di Meda, hanno rintracciato e denunciato nei giorni scorsi per omissione di soccorso e ricettazione, un 18enne albanese, residente a Lentate sul Seveso, e un 17enne e una 14enne italiani residenti nel Comasco.

I tre, a bordo di un’autovettura risultata rubata alcuni giorni prima, unitamente ad una quarta persona in corso di identificazione, sono stati coinvolti in un incidente stradale con un altro veicolo e si sarebbero dati alla fuga anziché prestare soccorso alle persone rimaste ferite nel sinistro.

I militari sono riusciti a raggiungerli alla stazione ferroviaria locale, dove sono stati rintracciati e identificati e in seguito denunciati.