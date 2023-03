Rubano gli strumenti a una band per un party abusivo: carabinieri guastano la festa

Una festa abusiva, con inviti diffusi tramite i social e diventati già virali dove non sarebbe mancata la musica. Peccato però che per animare il party non autorizzato sono stati rubati degli strumenti musicali a una band che proprio la stessa sera della festa si sarebbe dovuta esibire a teatro, a Varedo, per un concerto tributo a Ligabue.

E' successo in Brianza dove i carabinieri della compagnia di Desio hanno recuperato il bottino trafugato. Secondo il programma degli organizzatori, in una vecchia cascina di Varedo, sabato sera doveva tenersi un party non autorizzato che avrebbe ospitato un centinaio di ragazzi provenienti dall’intera provincia di Monza e Brianza e per animare la festa, la musica non sarebbe mancata a “spese”, però, di una rock band. Quando i musicisti sono arrivati in teatro hanno realizzato con grande sorpresa che strumenti e amplificatori erano spariti. Un furto studiato nei minimi dettagli che, all’apparenza, non aveva lasciato tracce. Le indagini hanno portato gli uomini dell’Arma in un cascinale diroccato dove qualcuno aveva portato tutta la refurtiva. Mixer, amplificatori e casse erano stati riposti in una stanza in attesa della festa.

I carabinieri hanno sequestrato tutto il materiale e lo hanno riconsegnato alla band che ha così potuto tenere la propria esibizione nel teatro cittadino. Proseguono invece le indagini per risalire all’identità dei responsabili anche tramite le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.