Rubano un'auto e la trasformano in un negozio della droga: arrestati

Avevano appena rubato un'auto da un cortile e si sono ritrovati davanti i carabinieri. I militari della tenenza di Cesano Maderno hanno sorpreso due uomini a bordo di un'utilitaria durante un controllo nella notte martedì scorso in via Montello a Cogliate.

La pattuglia ha notato un’autovettura: alla richiesta dei documenti i due uomini a bordo, entrambi tunisini di 36 e 37 anni, hanno mostrato insofferenza. Dal controllo è emerso che l’autovettura era stata appena rubata dall’interno di una corte della cittadina brianzola. Ma c'era di più.

A bordo sono stati trovati e sequestrati 2,7 grammi di cocaina suddivisi in 5 dosi insieme a 2.540 euro ritenuti il provento dell’illecita attività di spaccio insieme a un bastone in legno e un coltello.

Il controllo poi è proseguito nell'abitazione dei due, a Cogliate. Qui sono stati sequestrati 46 grammi di hashish, due bilancini di precisione e materiale occorrente per il confezionamento delle dosi. I due uomini sono stati arrestati in flagranza per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti e denunciati per il furto ed il porto abusivo di armi e strumenti atti ad offendere. Per entrambi è stato disposto l'obbligo di firma.