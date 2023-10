Un milione di euro "volato" sui conti personali: soci e dipendente infedele di azienda brianzola nei guai

Bancarotta fraudolenta, omesse dichiarazioni dei redditi e autoriciclaggio. Queste le accuse di cui dovranno rispondere tre persone: due soci amministratori e un dipendente di una impresa brianzola attiva nella produzione di prodotti da forno. I tre infatti, come emerge dagli atti di una indagine della guardia di finanza della compagnia di Seregno, sarebbero responsabili di aver dirottato, dalle casse e dai conti dell'azienda, in tre anni, un milione di euro. Denaro che sarebbe finito sui propri conti personali.

Le fiamme gialle del comando provinciale della Guardia di Finanza di Monza, su delega della Procura della Repubblica brianzola, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo per oltre 2,7 milioni di euro, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale del capoluogo, finalizzato alla confisca, anche per equivalente, di denaro e beni.

Le indagini

"L’attività investigativa condotta dalla compagnia di Seregno, sviluppata anche attraverso le indagini finanziarie e gli approfondimenti antiriciclaggio, ha consentito di ricostruire plurimi elementi atti a dimostrare le distrazioni di denaro contante operate da due soci amministratori e da un dipendente, che avrebbero drenato, in un triennio, oltre un milione di euro dalle casse della società, con versamento delle ingenti somme su propri conti correnti personali ovvero reimpiegandole in un'altra attività economica" si legge in una nota della guardia di finanza.

Nel corso delle indagini i finanzieri avrebbero accertato anche il reato di evasione, con un ammontare di imposte sottratto all’Erario per circa 1,5 milioni di euro. Durante l'esecuzione del sequestro è stata impiegata anche un’unità cinofila “cash dog” del Gruppo della Guardia di Finanza di Linate.