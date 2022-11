Rubati i manichini per insegnare a salvare la vita ai bambini

Probabilmente i ladri pensavano che in quella grossa borsa ci fosse tutt'altro contenuto. Non certo quei 9 manichini che da lì a poche ore i volontari dell'associazione Salvagente Onlus avrebbero utilizzato per un corso di disostruzione pediatrica. Un grave danno - che economicamente viene quantificato in circa 8mila euro - quello procurato dai ladri ai volontari dell'associazione monzese.

Il furto è avvenuto nel fine settimana a Roma quando Mirko Damasco (presidente della Onlus) e alcuni suoi volontari erano in trasferta al Brancaccio per tenere un grande corso di fronte a oltre 550 persone giunte al teatro romano per apprendere le manovre salvavita. Ma nella notte sono stati rubati 9 dei 13 manichini che i volontari avrebbero utilizzato per formare la grande platea. I ladri, oltre ai manichini, hanno portato via poster, brochure, volantini che l'associazione stampa a proprie spese. Il corso si è svolto ugualmente, ma dopo qualche giorno Damasco ha lanciato un appello video sui social.

Un appello diretto a coloro che avevano rubato quella valigia, invitandoli a riconsegnarla ai legittimi proprietari. Affidandosi alla rete il monzese sperava (e spera) nel miracolo. "Non giudichiamo - spiega -. La miseria e la povertà portano anche a compiere queste azioni. Vi preghiamo di restituirci quei manichini: a voi non servono a nulla, per noi sono fondamentali per poter organizzare corsi e salvare vite. La vita di quel bambino che potrebbe anche essere vostro figlio. Vi perdoniamo, ma restituiteci quei manichini".

Intanto Mirko Damasco lancia un appello per la raccolta fondi. Tutti le info a questo link.