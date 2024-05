Sabato notte in Brianza, alcol e aggressioni e due incidenti sulla Statale 36

Serata e nottata, quella tra sabato 25 e domenica 26 maggio, come sempre movimentata per i soccorritori del 118 e per le forze dell'ordine. Riportiamo solo i fatti più salienti. Nel tardo pomeriggio di ieri un ricovero in codice rosso per un 54enne che aveva bevuto troppo e che da Lissone è stato trasferito in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza.

Sulla Statale 36 introno alle 21 caduta dalla moto nei pressi dell'aera di servizio di Veduggio. In ospedale in codice giallo il 47enne alla guida e un 13enne, entrambi ricoverati al San Gerardo. Non sarebbero in pericolo di vita.

La notte prosegue con un'aggressione a Vedano al Lambro in via Cesare Battisti poco prima delle 2. Sul posto l'ambulanza in codice giallo. Il ferito, un 24enne, è stato portato in ospedale. Da ricostruire le dinamiche del fatto.

Alle 2.09 a Desio l'ambulanza è stata d'aiuto in Largo Atleti Azzurri d'Italia a un 21enne in intossicazione etilica che è stato poi portato in codice verde all'ospedale della città.

Grande spavento ancora sulla Statale 36 nel tatto Nibionno Gaggio verso la Bergamo Como. Un'auto è finita contro un ostacolo. Sul posto gli agenti della polstada e l'ambulanza ma fortunatamente non è stato necessario il ricovero. Infine poco prima dell'alba, alle 5.43 in via Pastengo a Varedo un altro intervento del 118 per un uomo di 52 anni che aveva bevuto troppo. È stato necessario trasportarlo in ospedale a Paderno Dugnano. Sul posto anche i carabinieri di Desio.