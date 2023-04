Sirene di notte, sabato sera di alcol, incidenti e aggressioni a Monza e Brianza

Un sabato sera come sempre intenso per le forze dell'ordine e i soccorritori del 118 a Monza e Brianza. Riportiamo gli eventi principali.

Alle 2.17 circa a Monza c'è stato un incidente con un monopattino. Le dinamiche del sinistro sono al vaglio, le due persone coinvolte, un 18enne e un 20enne sono stati portati all'ospedale San Gerardo di Monza ma non sarebbero in pericolo di vita (sono stati ospedalizzati in codice verde e giallo).

Alle 3.13 a Trezzo d'Adda un'auto guidata da un 49enne è andata a sbattere contro un muro. Nulla di grave fortunatamente per l'uomo che è stato portato all'ospedale di Vimercate in codice verde. Sul posto i carabinieri di Pioltello.

Nelle prime ore del mattino a Lissone in via Guarenti un 22enne è stato soccorso in strada da un'ambulanza del 118 per intossicazione etilica. I soccorritori sono usciti in codice rosso ma dopo aver prestato le prime cure sul posto, il giovane è stato trasportato all'ospedale San Gerardo in codice verde.

C'è stata poi un'aggressione a Lentate sul Seveso dove è rimasta ferita una ragazza di 18 anni in via Nazionale di Giovi. Attendiamo, per questo ultimo terribile episodio, la versione ufficiale dei carabinieri di Lentate intervenuti sul posto.