Il brianzolo che ha salvato il cane che correva lungo la Tangenziale

Salvo per miracolo: avrebbe potuto finire investito da un'auto, ma la fortuita presenza di una gattara che ha allertato i soccorsi e l'arrivo del pet detective Said Beid sono stati la sua salvezza.

Salvataggio sotto l'acquazzone quello effettuato nel pomeriggio di giovedì 18 agosto da Said Beid, il villasantese noto alle cronache nazionali per la sua capacità di ritrovare e recuperare animali smarriti e feriti. E così è stato ieri per quella cagnolona salvata mentre stava percorrendo la Tangenziale e che aveva raggiunto l'uscita di Rogoredo. Impaurita correva accanto al guardrail, non sapendo dove andare. Il cane era scappato alcune ore prima da un'azienda agricola del milanese.

Said Beid con il cane salvato in Tangenziale

"I proprietari uscendo avevano chiuso il cancello, accertandosi che i cani fossero all'interno della struttura - spiega Said Beid a MonzaToday -. Ma, probabilmente, qualcuno è entrato e non ha chiuso subito l'ingresso così che tre cani sono usciti. I proprietari, al rientro, si sono subito accorti dell'assenza. Due cani li hanno subito recuperati, il terzo invece si era già allontanato".

A rintracciarlo, a quasi 4 km di distanza da casa, una gattara di passaggio proprio lungo la Tangenziale che ha notato quel cane meticcio correre spaventato lungo la pericolosa arteria milanese. La donna ha immediatamente allertato Said Beid che, da Villasanta, ha preparato tutto l'occorrente per il recupero e si è precipitato in Tangenziale. "Il cane nel frattempo aveva abbandonato lo stradone e si era rifugiato nella boscaglia che costeggia la strada - spiega -. Pioveva a dirotto, era spaventato e immobile. Mi sono avvicinato piano piano, ho iniziato a parlargli e sono riuscito a conquistarmi la sua fiducia. Aveva paura e tremava ma alla fine si è lasciato mettere il collare al collo. È vivo per miracolo". Poi la consegna ai proprietari e tanta gioia e commozione anche per Said Beid felice per aver salvato, per l'ennesima volta, un animale in pericolo.