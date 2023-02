Camilla, la gattina caduta dal balcone e abbandonata in strada

"Non so come sia possibile tanta indifferenza. Trovarsi un gattino, evidentemente smarrito, sul balcone o nel giardino e invece di attivarsi per scoprire se ha un proprietario e nel frattempo dargli da bere o da mangiare, viene abbandonato in mezzo alla strada". A parlare è Said Beid, il noto pet detective degli animali che lunedì 30 gennaio, dopo una settimana di ricerche, è riuscito a recuperare e a riportare tra le braccia della sua proprietaria Camilla, una gattina di 8 mesi. Camilla il 26 gennaio era caduta dal balcone. Un volo di oltre 4 metri, fortunatamente senza conseguenze per la gattina, che è atterrata sul balcone della vicina.

Il fatto è accaduto a Monza. La proprietaria, non appena si è accorta della scomparsa della gattina ha lanciato subito l'allarme tappezzando il rione con manifesti con la foto della micia. Poi ha scoperto che la gattina sarebbe finita sul balcone della vicina che, però, non l’avrebbe avvisata del ritrovamento e avrebbe fatto uscire la micia da casa. "Ci sono volute pazienza e anche un pizzico di fortuna ma Camilla è tornata a casa - racconta Said a MonzaToday -. L'ho recuperata la notte. Con le fototrappole e una ciotola piena di pappa non è stato difficile attirare la sua attenzione, dopo aver monitorato per diversi giorni i suoi spostamenti". La proprietaria quando ha visto gli occhioni della sua Camilla sullo schermo non riusciva a trattenere le lacrime. Poi il ritorno a casa tra coccole e carezze.

"Questo è il classico esempio di mancanza di attenzioni verso gli animali smarriti - spiega Said -. Mi chiedo come sia possibile vedere un animale che è caduto e non preoccuparsi di avvisare o informarsi di chi possa essere. Dico sempre che se si trova un animale su un terrazzo, in un box o in una cantina sarebbe un gesto di civiltà e di empatia cercare di metterlo o mantenerlo in sicurezza. A volte basterebbe poco per evitare danni peggiori".