Salvataggio in quota: Said recupera la gatta che saltava sui balconi dell'11esimo piano

Ci sono voluti alcuni giorni di appostamenti, sempre con le dita incrociate nella speranza che alla micia nel frattempo non succedesse nulla. Poi nella notte di mercoledì 19 aprile Said Beid è riuscito a recuperare e mettere in sicurezza quella gatta che da diverse settimane ogni sera saltava sul balcone di un grattacielo a Milano nel quartiere Bicocca. Lì all'undicesimo piano aveva trovato il suo "ristorante" di fiducia: la proprietaria notata da mesi la presenza della micia lasciava sempre la ciotola della pappa e quella dell'acqua pensando che fosse la gatta di qualche vicino.

La donna, che di giorno lavora, incuriosita si era informata con gli altri condomini per sapere se qualcuno aveva una gatta e se soprattutto fosse quella che ogni sera andava a mangiare sul suo terrazzo. Ma con grande sorpresa ha scoperto che quella micia viveva nella palazzina, ma da sola. Già da dicembre 2022 qualcuno segnalava sulla chat condominiale miagolii arrivare dall'appartamento all'undicesimo piano dove erano in corso lavori di ristrutturazione. La gatta usciva solo la sera, per andare a mangiare sui tre balconi lontani dal suo rifugio.

Grazie ai social e all'intervento di una gattara della zona la storia è arrivata in Brianza, dove Said Beid ha deciso di intervenire per salvare quella micia che ogni sera rischiava la vita per mangiare.

La micia sul balcone della sognora che lo sfamava

"Quando ho fatto il sopralluogo mi sono subito reso conto della pericolosità della situazione - racconta Said Beid a MonzaToday -. Dovevamo fare in fretta prima che potesse succedere la tragedia. Bastava davvero nulla perché la gatta precipitasse. Da quanto scoperto il micio aveva scelto come dimora un appartamento disabitato all'undicesimo piano del grattacielo e saltava alcuni terrazzi sempre di quel piano per arrivare a quello della donna che gli dava da mangiare. Ho posizionato le telecamere e le immagini facevano venire i brividi. Poi da venerdì della micia nessuna traccia. Ero molto preoccupato, abbiamo fatto ricerche per capire se magari fosse caduta. Ma poi abbiamo scoperto che si era nascosta perché gli operai erano intenti a fare nuovi lavori". Stanotte la micia affamata è tornata a cercare il cibo e Said è riuscito a recuperarla: la gatta che ormai aveva preso fiducia anche di quella fototrappola dove veniva posto il cibo è finita in gabbia ed è stato quindi messa in sicurezza. Poi il pet detective brianzolo l'ha portata all'associazione Mondo Gatto per tutte le visite e i controlli del caso.

"Risulta ad oggi un mistero come quella gatta, senza microchip sia riuscita ad arrivare senza farsi vedere all'undicesimo piano e lì continuare a vivere indisturbata per tutti questi mesi", conclude Said.