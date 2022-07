Salvato airone bianco ridotto a pelle e ossa

Solo il tempestivo intervento di una volontaria che in quel momento passeggiava con il suo cane nei pressi del campo sportivo lo ha salvato. Era sull'albero e cercava di spostarsi ma aveva un'ala che muoveva con difficoltà. Si capiva che quel bellissimo esemplare di airone bianco aveva subito bisogno di aiuto.

Una storia a lieto a fine quella dell'airone affamato e assetato salvato da Said Beid, il pet detective brianzolo noto in tutta Italia per la sua abilità a recuperare animali dispersi e in pericolo. Il salvataggio è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 21 luglio a Monza nei pressi del campo sportivo del San Damiano, in viale Stucchi.

Una volontaria di Gattolandia ha contattato Said che si è immediatamente precipitato. "Ho capito subito che l'airone era in pericolo - spiega il pet detective -. Cercava di muoversi ma mostrava segni di sofferenza a un'ala. Io dovevo muovermi con estrema accortezza per evitare che l'airone finisse o sulla strada o direttamente nel Villoresi. Il responsabile del campo sportivo mi ha fatto entrare e sono riuscito a salire sull'albero e con estrema delicatezza e movimenti molto lenti a recuperare l'airone".

Quando Said ha preso tra le mani l'uccello gli è venuta la pelle d'oca. "Era solo ossa e piume - prosegue -. Era magrissimo. Gli abbiamo dato acqua e cibo e lo abbiamo immediatamente trasferito al Centro di recupero specializzato Stella del Nord dove oggi verrà sottoposto a tutti gli esami del caso”.

Said Beid e la volontaria dopo il salvataggio dell'airone