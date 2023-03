Bruno, il cane scomparso da un mese: Said lo trova, si cala nel dirupo e lo salva

La fama di Said Beid, il pet detective di Villasanta, è nota in tutta Italia. Tantissime le richieste di aiuto che riceve ogni giorno, e qualche volta si ritrova a dover dire di no, soprattutto quando le ricerche arrivano da fuori provincia. Ma i proprietari di Bruno che vivono a Brescia non si sono arresi a quel no. Il loro cane era scomparso da un mese e neppure l'intervento di un cane molecolare aveva portato esiti positivi. Bruno era stato avvistato persino nei pressi della tangenziale, ma era scappato.

Nei giorni scorsi una volontaria che da settimane era impegnata nella ricerca di Bruno è venuta in Brianza. Impossibile per Said dire no a quella richiesta di aiuto che aveva portato la ragazza a percorrere circa 80km con la possibilità di ritornare da sola. La giovane con la sua automobile lo ha portato nel Bresciano, in quella zona dove il loro cane si era allontanato e dove, presumibilmente, ancora stava vagando. "Mi hanno pagato l'albergo e mi sono messo subito al lavoro - racconta Said -. Ho conosciuto la proprietaria. Ho fatto un sopralluogo, sono sceso nei pressi del fiume Mella. Lì ho trovato le impronte di Bruno e ho posizionato il cibo e le fototrappole. La notte è venuto a mangiare. Sono tornato a Villasanta per recuperare tutta l'attrezzatura e ritornato sul posto ho di nuovo posizionato il cibo certo che Bruno sarebbe tornato a mangiare".

Said era abbastanza tranquillo sull’esito positivo dell'operazione. I luoghi dove Bruno si muoveva e dove andava a mangiare erano troppo impervi per essere raggiunti e lui avrebbe potuto continuare a lavorare e monitorare senza il rischio di interferenze. "Bruno è tornato - spiega -. Ho seguito i suoi movimenti dalle telecamere che avevo installato. Ho posizionato la gabbia con all'interno il cibo e con pazienza ho atteso che Bruno prendesse fiducia". E così è stato. Bruno è entrato nella gabbia che, poi, si è chiusa. Said è sceso nel dirupo a recuperare il cane. “Il problema a quel punto era risalire - ha concluso -. Ho legato Bruno 2 guinzagli assicurandoli alla mia vita e al mio polso e piano piano siamo risaliti. Come sempre la gioia di riaffidare il cane al proprietario ha ripagato di tanta fatica”.