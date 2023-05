Said salva mamma gatta e il suo piccino prima dell'arrivo delle ruspe

“Un grazie alle volontarie Stregatte, al vicesindaco di Desio che grazie alla sua intermediazione con il nuovo proprietario ci ha permesso di entrare nell’area, e a quel pizzico di fortuna che mi ha permesso di mettere in salvo mamma gatta e l’ultimo gattino che lei, amorevolmente, continuava a spostare da una parte all’altra di quella casa che tra poche ore verrà demolita”. Un salvataggio in zona Cesarini quello compiuto nelle scorse ore da Said Beid, il noto pet detective di Villasanta, che è riuscito a salvare la micia e il suo piccolino prima dell’arrivo delle ruspe che nella giornata di martedì 2 maggio abbattereanno lo stabile nel quartiere di San Carlo, a Desio.

"È stata una sorta di gara contro il tempo - ha spiegato Said a MonzaToday -. Sono stato contattato da una delle volontarie dell’associazione. Ho scoperto che in quello stabile, acquistato da un nuovo proprietario e che tra poche ore verrà demolito, viveva una persona che aveva numerosi gatti. Quando l’area è stata venduta l’uomo è andato via, abbandonando gli animali. I vicini di casa si sono accorti della presenza dei gatti e dopo aver iniziato a lasciar loro il cibo hanno subito contattato l’associazione”. Le volontarie sono riuscite con l’aiuto di Said a recuperare i gatti, ma c’era mamma gatta che continuava a nascondere il suo piccolino.

“Non è stato facile - ha continuato -. Peraltro avevamo paura di non riuscire a salvarli in tempo. Ho posizionato le fototrappole e ho scoperto che il gattino era stato nascosto in una mansarda. Sono riuscito a mettere in sicurezza sia la mamma sia il piccolino che, però, presenta un problema agli occhi”. I gatti adesso sono stati messi in sicurezza e affidati anche alle prime cure veterinarie. “Poi verranno certamente messi in adozione conclude il pet detective -. Si vede, infatti, che non si tratta di gatti selvatici, ma di animali che comunque avevano un proprietario e che non sono abituati a vivere in mezzo alla strada”.