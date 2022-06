Gattini cadono in un tombino e rischiano di affoggare: salvati

La mamma gatta piangeva, i volontari non sapevano come fare per recuperare quei due micini, di neanche un mese di vita, aggrappati con le unghie a un tubo e in bilico con il rischio di precipitare e di annegare. Sono stati attimi di grande tensione per i volontari che seguono la colonia felina di Castellazzo di Bollate quando hanno scoperto che 2 micini di poche settimane erano caduti in un tombino pieno di acqua stagnante.

Ma grazie al tempestivo intervento di Said Beid, il noto pet detective brianzolo, che in tarda serata si è precipitato da Villasanta al comune del Milanese si è evitato il peggio. I gatti fanno parte di una colonia felina in una vecchia cascina abbandonata di Bollate. Nelle scorse settimane i volontari hanno notato anche l'arrivo di questa gattina che aveva appena partorito e che lì aveva trovato riparo e cibo. Hanno monitorato quotidianamente la situazione fino a quando, nella serata di ieri martedì 28 giugno, si sono accorti che la mamma gatta piangeva disperata e poco lontano, da sotto un bancale, provenivano altri miagolii disperati. Erano quelli di due micini che erano caduti nel tombino e che rischiavano di precipitare ulteriormente.

"Mi sono precipitato con tutta l'attrezzatura - racconta Said Beid a MonzaToday -. Era straziante sentire quei pianti. Ho cercato di mettere in sicurezza, posizionando una rete nel tombino così che, se i micini fossero caduti, non sarebbero precipitati sena più possibilità di salvarli". Tanta pazienza, tensione alle stelle e poi finalmente la gioia di aver fatto riemergere quei due esserini che con una forza da leoni hanno cercato di resistere. "Un gattino attaccato con le unghie al tubo, l'altro attaccato al fratellino, lo spazio anche per muoversi con le mani era ridottissimo". I due gattini, una volta messi in salvo, sono poi stati trasferiti dal veterinario per tutti gli accertamenti del caso.

"Stanno bene e adesso sono nuovamente con la loro mamma e con l'altro fratellino. Il tombino è stato messo in sicurezza così che altri animali (o persone) non rischino di farsi male", ha concluso Said Beid.