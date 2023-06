La salma di Silvio Berlusconi trasferita ad Arcore

Ad Arcore è tutto pronto per l'arrivo della salma dell'ex premier Silvio Berlusconi. Il patron del Monza, numero uno di Forza Italia, è deceduto lunedì mattina all'ospedale San Raffaele di Milano. Dal nosocomio milanese la salma verrà trasferita e spostata in Villa San Martino, la residenza di Arcore.

Secondo quanto trapelato e riportato dall'Ansa, le operazioni per il trasporto della salma sarebbero già in corso. Fuori dalla residenza brianzola dell'ex premier intanto si è radunata una folla di giornalisti e fotografi in attesa del trasferimento. E in tanti hanno portato fiori che hanno depositato al limite della siepe della proprietà e messaggi di cordoglio e di affetto. I funerali, di Stato, potrebbero essere celebrati in Duomo a Milano ma al momento non si ha notizia in merito.

Il ricordo del Monza

Silvio Berlusconi si è spento nella mattinata di lunedì 12 giugno a Milano, all'ospedale San Raffaele dove da venerdì scorso era ricoverato per alcuni controlli relativi alla leucemia mielomonocitica cronica diagnosticatagli da tempo. E in segno di lutto lo stemma del Monza ha perso i colori: è diventato tutto nero.

E il club biancorosso - la squadra riportata in auge fino al sogno della serie A dopo l'acquisto da parte di Berlusconi della società nel 2018 - ha espresso un accorato messaggio di cordoglio dal titolo "Per sempre con noi".

"Adriano Galliani e tutto AC Monza piangono affranti la scomparsa di Silvio Berlusconi: “Un vuoto che non potrà mai essere colmato, per sempre con noi. Grazie di tutto Presidente”. E a corredo una foto che ritrae il patron del Monza allo stadio, sorridente, con la sciarpa biancorossa sulle spalle e sullo sfondo le tribune gremite e il tifo. Un tifo e un sostegno che fino all'ultimo non ha mai fatto amncare alla squadra che ha avuto il vanto e merito di aver accompagnato fino al traguardo della serie A.

"Affranto, senza parole, con immenso dolore piango l'amico, il maestro di tutto, la persona che mi ha cambiato la vita per oltre 43 anni. Riposa in pace caro Presidente. Con tanto, tanto amore" questo il messaggio dell'ad del Monza Calcio, Adriano Galliani in merito alla morte del Cavaliere.