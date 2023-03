Dopo una vita in divisa, il saluto della "famiglia" della polizia a tre commissari e sovrintendenti

Una lunga carriera nella polizia di Stato e ora il momento del commiato e dei saluti. Il questore di Monza e della Brianza, Marco Odorisio, insieme ai familiari e al personale della questura, ha porto i saluti di commiato al Sostituto Commissario Coordinatore Sala Gabriele, il Sovrintendente Capo Mangiola Giuseppe e il Sovrintendente Capo Tecnico Bravosi Laura, giunti al temine della loro lunga carriera nella “famiglia” della Polizia di Stato e ormai pronti a godere la meritata pensione.

Una vita in divisa

Il Sostituto Coordinatore Sala Gabriele e il Sovrintendente Capo Mangiola Giuseppe, entrambi nati a Monza, hanno iniziato insieme la loro carriera frequentando prima il Corso Agente Ausiliario presso la Scuola Allievi Agenti di Trieste nel 1984 e poi prendendo parte al Corso Agente presso la scuola Allievi Agenti di Peschiera nel 1986. Mentre il Sovrintendente Capo Tecnico Bravosi Laura, nata a Milano, è entrata in Polizia nel 1991, seguendo il corso di formazione presso la Scuola Allievi Agenti di Piacenza. Le carriere dei tre poliziotti, ricche di incarichi di rilievo, sono partite presso la Questura di Milano per poi proseguire nel Commissariato di Monza e, dal 2019, nella Questura di Monza e della Brianza. Tre pilastri per tutti i colleghi che hanno potuto trovare in loro delle guide da seguire e apprendere il più possibile dalla loro vasta esperienza all’interno dell’Amministrazione. Il Sostituto Commissario Coordinatore Sala Gabriele, nel ruolo ispettori dal 1995, nel periodo del Commissariato di Monza, ha ricoperto il ruolo di responsabile della U.I.G.O.S., dell’Ufficio Anticrimine – Squadra Investigativa e Reati contro la Persona e dell’Ufficio Personale. Dal 2019, anno di inaugurazione della locale Questura, il Sostituto Commissario è stato responsabile del Settore Ordine Pubblico dell’Ufficio di Gabinetto e, successivamente, coordinatore dell’Ufficio Tecnico Logistico. Una carriera a 360° all’interno dell’Amministrazione che gli hanno permesso di conoscere a fondo la Polizia e di trasmettere la sua conoscenza a tutti i suoi colleghi.

Il Sovrintendente Capo Mangiola Giuseppe, assegnato a diversi uffici tra cui Ufficio Immigrazione e Ufficio Tecnico Logistico, in particolare dal 2015 ha prestato incessantemente servizio presso l’Ufficio Denunce del Commissariato prima e della Questura poi. Un ruolo di prossimità per i cittadini che, quotidianamente, hanno potuto trovare in lui un punto di riferimento pronto ad ascoltarli. Il Sovrintendente Tecnico Capo Bravosi Laura, ha inaugurato la sua carriera presso la D.I.G.O.S. e l’Ufficio di Gabinetto – Ordine Pubblico della Questura di Milano, per poi trasferirsi presso il Commissariato di Monza. Qui ha prestato servizio presso l’Ufficio Passaporti, l’Ufficio Tecnico Logistico e l’Ufficio Denunce, ultimi due ruoli ricoperti anche nella nuova Questura. Una carriera fatta di costanza, dedizione e competenza ma anche imperituro entusiasmo. Ringraziandoli per il contributo offerto alla Polizia di Stato, il Questore di Monza e della Brianza ha augurato ai tre colleghi ogni bene ed il meglio per il prosieguo della loro vita.