L'ultimo turno e poi le sirene: il saluto speciale al capo reparto dei vigili del fuoco

Le sirene dei mezzi, i lampeggianti nel piazzale della caserma e il lungo applauso dei colleghi. Un abbraccio - non solo simbolico - per salutare Roberto Crippa, capo reparto dei vigili del fuoco andato in pensione.

Una carriera iniziata 41 anni fa come vigile volontario ausiliario e poi destinato dal 1985 al comando provinciale di Milano dopo l'aggiudicazione di un concorso come vigile permanente. Nel 1999 Crippa, originario di Arcore, è diventato caposquadra e nel tempo ha prestato la sua esperienza a Brescia e Milano prima di approdare al comando di Monza e Brianza nel febbraio 2020. Caporeparto dal gennaio 2018 e poi capo turno ha condiviso emergenze e interventi con i colleghi che giovedì sera, al termine dell'ultimo turno di servizio, lo hanno voluto salutare con una festa singolare, celebrando l'impegno che ha sempre guidato il suo lavoro quotidiano.

Durante la sua lunga carriera Crippa è stato impegnato in prima linea anche in numerosi eventi e calamità naturali tra cui la frana dell'agosto 1987 in Valtellina, l'incidente aereo a Conca di Crezzo nell'ottobre 1987, il terremoto de L'Aquila del 2009, quello di Ferrara nel 2012 e infine l'evento sismico di Norcia nel dicembre 2016. Un professionista che si è sempre distinto per "pronta disponibilità e costante contributo" oltre che per l'alto "livello di professionalità e di attenzione durante il soccorso" a cui il comandante provinciale dei vigili del fuoco Vito Cristino ha rivolto i migliori auguri "per un futuro ricco di soddisfazioni personali e familiari".

VIDEO | Il saluto al caporeparto

