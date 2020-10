Auto si incendia dopo incidente, passante salva ragazzo bloccato nell'abitacolo

Un'auto che perde il controllo, si schianta in rotonda contro un palo e pochi metri dopo si ferma e viene avvolta dalle fiamme. L'uomo al volante però non scende dall'abitacolo e resta immobile. Ancora pochi istanti e il veicolo si sarebbe potuto trasformare in una trappola di fuoco e morte.

A salvare il ragazzo al volante, un 34enne brianzolo, è stato un 36enne che giovedì sera a Lissone è passato proprio da via Mattei rincasando da lavoro. Asank - questo il suo nome - ha capito che non c'era tempo da perdere: prima ha provato a sfondare il vetro a calci poi ha afferrato un sasso e ha infranto il finestrino, liberando il ragazzo.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, i mezzi di soccorso del 118 insieme ai carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Desio. Il giovane è stato accompagnato in ospedale. Dagli accertamenti effettuati è risultato che fosse al volante con un tasso alcolemico superiore al limite consentito e per questo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.