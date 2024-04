Frida la gatta scappata durante l'incendio che ha rischiato 3 volte di morire

Per fortuna questa è una storia a lieto fine. Ma le ultime sono state per la gatta Frida (e per i suoi proprietari) ore di autentico terrore. Frida è stata “miracolata” salvandosi prima dall’incendio, poi dall’investimento di un’auto di passaggio e poi ha rischiato grosso cercando rifugio nel motore di un’auto. Ma grazie al tempestivo intervento di Said Beid, il pet detective di Villasanta conosciuto anche fuori provincia per la sua abilità nel recuperare gli animali in pericolo e in fuga, Frida è ritornata nelle braccia della sua proprietaria. Anche questa volta Said è riuscito nell'impresa e ha salvato la gatta rimasta coinvolta nell’incendio scoppiato nella serata di martedì 23 aprile al ristorante Macellerie Monzesi di via Lecco.

“Tutto è successo molto velocemente - ha raccontato Said Beid a MonzaToday -. Ieri sera durante l’incendio Frida è scappata dalle braccia della sua proprietaria, mentre l’altra gatta era stata messa in salvo”. Un grande trambusto: le fiamme, il fumo, l’arrivo dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine e la gatta è fuggita dalle braccia della sua proprietaria e ha attraversato lo stradone dirigendosi verso il Parco. “Stava per essere investita da un’auto - ha proseguito Said -. Fortunatamente è riuscita a mettersi in salvo e poi è ritornata verso la casa trovando riparo nel motore di un’auto parcheggiata. I vigili del fuoco hanno provato a liberarla ma lei, terrorizzata, non usciva più”.

A quel punto la telefonata di Chiara Manzoni a Said Beid che è subito intervenuto. “Ho protetto l’auto con una rete in modo da mettere in sicurezza la gattina una volta uscita - ha proseguito -. Ma era necessario l’intervento del proprietario della vettura che, però, non si trovava. Nel frattempo sono ritornato a Villasanta mentre Chiara ha aspettato paziente che qualcuno arrivasse, poi ha spiegato la situazione, mi ha chiamato e mi sono precipitato. Mentre io provavo a tirare fuori Frida, Chiara che conosceva la gatta, la rassicurava chiamandola e parlandole”. Con un po’ di pazienza la gatta è uscita ed è stata messa in sicurezza e riportata ai suoi proprietari.