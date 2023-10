Una micia che esce di casa senza che qualcuno potesse accorgersi, rifugiandosi poi, spaventata, sotto un'auto. E un salvataggio che è diventato anche un momento di "spettacolo" in strada a Monza, domenica mattina.

In azione ancora una volta Said Beid, pet detective di Villasanta noto in tutta Italia per le sue capacità di ritrovare gli animali scomparsi. A chiedere l'intervento di Said è stata la figlia del proprietario di Kessy, una micia che abita in un appartamento monzese.

Sul posto insieme al detective degli animali anche la polizia locale e la donna che una decina di minuti dopo aveva già individuato il nascondiglio del gatto. Per riuscire a recuperare Kessy Said ha utilizzato anche alcuni strumenti del mestiere tra cui una rete con cui ha messo in sicurezza l'auto sotto cui si era rifugiata Kessy, impedendole eventualmente di scappare via per la paura. Al termine del salvataggio la micia è stata restituita al proprietario e per Said sono arrivati i ringraziamenti e i complimenti anche delle persone che si erano fermate a osservare l'intervento in corso incuriosite.