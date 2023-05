L'uomo che si getta nel canale per salvare il cane, e a sua volta viene salvato dai passanti

Quando il suo cane è finito nel canale e non riusciva più a risalire l’uomo non ci ha pensato due volte. Si è anche lui gettato nel canale. Ma la risalita non è stata facile e se la storia che raccontiamo è a lieto fine è solo grazie al tempestivo intervento di alcuni passanti e all’arrivo dei soccorsi.

Il fatto è accaduto intorno alle 13.30 di martedì 23 maggio. Protagonista un uomo di 38 anni che stava passeggiando lungo il canale Villoresi insieme al suo cane. Quando l’animale è finito nel canale, ma non riusciva più a risalire, l’uomo si è gettato per salvarlo. Il cane è riuscito a risalire, ma lui no. Alcuni passanti, vista la scena, hanno subito lanciato l’allarme e chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i pompieri e le ambulanze del 118. I passanti nel frattempo hanno lanciato una corda all’uomo che è riuscito a risalire ed è stato trasferito all’ospedale San Gerardo per gli accertamenti del caso. Anche il cane è stato sottoposto alle visite veterinarie e fortunatamente anche lui sta bene.