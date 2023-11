Salvatore Barilaro è il nuovo questore di Monza e della Brianza

Cinquantasei anni, di cui trentatré da funzionario di polizia, Salvatore Barilaro è il nuovo questore di Monza e Brianza. "Sono felice di questo incarico che è la mia prima assegnazione da questore" ha dichiarato, incontrando la stampa, lunedì 27 novembre, nel giorno del suo insediamento presso gli uffici di via Montevecchia.

Calabrese d'origine, sposato, padre di due figli, Barilaro prima di approdare in Brianza è stato vicario presso la questura di Lecce. E prima ancora a Cosenza e Potenza. "E' un incarico che ha un'importanza strategica per il ruolo e la presenza della polizia di Stato sul territorio. Si tratta di una questura nuova ma con una tradizione radicata negli anni grazie alla presenza del commissariato in città. Supportato dall'esperienza dei colleghi conto di conoscere le priorità di questa terra che so essere di grande cultura, levatura, ricchezza economica e imprenditoriale e da cui arrivano tante richieste dei cittadini che sono il nostro destinatario privilegiato". Barilaro ha già incontrato il prefetto Patrizia Palmisani, il sindaco di Monza Paolo Pilotto e il presidente della provincia Luca Santambrogio. E quel vasto territorio di 55 comuni su cui si estende la competenza del questore in termini di ordine e sicurezza pubblica conta di girarlo, per conoscere da vicino le realtà e le richieste che arrivano dai comuni.

Nella mattinata di lunedì 27 novembre, al momento del suo insediamento, il nuovo questore Barilaro, subentrato al questore Marco Odorisio che ha intrapreso un nuovo percorso professionale alla guida della questura di Padova, è stato accolto dai funzionari e dal personale e come suo primo atto ha reso onore ai caduti della polizia di Stato con la deposizione di una corona di alloro.

La carriera

Originario di Catanzaro e funzionario di polizia dal 1990, neo promosso questore, ha iniziato la sua carriera come responsabile dell’Ufficio Antimafia nella Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Catanzaro. Dal 1992 è stato assegnato alla Squadra Mobile ufficio presso il quale svolgeva le funzioni di responsabile della Sezione Antidroga e, in seguito, anche di Vice Dirigente. Dal 1995 è stato a capo della D.I.G.O.S. e, nel marzo del 2000, è stato nominato capo di Gabinetto.

Nel 2001 viene trasferito presso la questura di Bari dove assume le funzioni di capo della segreteria del questore e, in seguito, Dirigente dell’U.P.G.S.P. Nel 2002 viene trasferito alla Questura di Napoli quale Capo della Segreteria tecnica del Questore, in qualità di responsabile di tutti i progetti di ampio respiro connessi alla sicurezza pubblica e all’organizzazione della struttura.

Nel 2005 poi l'approdo alla questura di Crotone per ricoprire il ruolo di capo di Gabinetto. Dal 2008 al 2009 ha diretto il Commissariato di Lamezia Terme. Divenuto Primo Dirigente nel 2010, dal 2009 al 2013 ha diretto la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Vibo Valentia. Contemporaneamente, ha svolto importanti incarichi fiduciari quale componente della commissione centrale per le Ricompense del personale della Polizia di Stato, responsabile tecnico del progetto della Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione nell’ambito del Pon Sicurezza Per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007-2013 FESR.

Dal febbraio 2013 è chiamato a dirigere la seconda divisione del primo reparto della Direzione Investigativa Antimafia a Roma, quale responsabile delle attività di Indagini Preventive sui fenomeni criminale ‘ndrangheta, camorra, mafie pugliesi e lucane, mafie straniere ed allogene. Durante questa esperienza ha, altresì, preso parte a gruppi di lavoro internazionali con FBI, CRASCO e BKA. Negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di vicario: dal 2016 al 2019 presso la questura di Cosenza, dal 2019 al novembre 2020 presso la questura di Potenza. E poi a Lecce prima della nomina a questore di Monza e della Brianza.