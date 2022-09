Salvo del Grande Fratello dopo l'incendio del suo locale: "Ci rialzeremo"

"Volevo ringraziare i carabinieri di Cesano Maderno e i pompieri di Desio per la loro professionalità. Ieri è oggi un giorno da dimenticare".

Così inizia il post che Salvo Veneziano, concorrente della prima edizione del Grande Fratello e che oggi gestisce diverse pizzerie in Brianza, scrive sul suo profilo Facebook. Nella notte di lunedì 12 settembre il suo locale di Cesano Maderno è andato a fuoco. Fortunatamente, in quel momento, non c'erano persone all'interno della pizzeria. Gli appartamenti sopra al locale sono stati evacuati, e una donna di 85 anni è stata trasferita in ospedale in codice giallo.

Salvo Veneziano è distrutto, ma non si arrende. "Purtroppo il mio punto vendita di Cesano Maderno dopo 15 anni cessa di esistere (per il momento) per un incendio che ha totalmente distrutto l'attività - aggiunge -. Volevo puntualizzare che non è stato un incendio doloso. Come sempre ci rialzeremo più forti di prima". L'allarme è scattato verso l'una di questa notte grazie ad una vicina di casa che ha sentito un forte odore di fumo. Sono stati allertati subito i soccorsi. Sul posto sono arrivate da Monza diverse squadre dei vigili del fuoco per domare il principio di incendio all'interno del locale che a quell'ora era chiuso.

Il post di Salvo Veneziano