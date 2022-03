Il quartiere di Monza dove è "vietato" giocare a basket

"Vietato" giocare a basket a San Fruttuoso. I ragazzi costretti ad andare fino a Muggiò per due tiri e un pomeriggio di di sport e svago. Succede nel quartiere monzese dove, per l'ennesima volta, un gruppo di adolescenti è stato invitato ad uscire dal campetto esterno della scuola Sabin dove avevano appena iniziato a giocare a basket.

Il fatto è successo sabato quando il cancello della scuola era rimasto aperto per consentire l'ingresso del pubblico che doveva assistere a una partita del SanFru Basket. I ragazzini, allora, vedendo il cancello aperto sono entrati e hanno iniziato a giocare. Fino quando una pattuglia della polizia locale, molto probabilmente contattata da un residente della zona, è arrivata a scuola e ha invitato i ragazzi ad allontanarsi. Quello della scuola Sabin, infatti, non è un campetto pubblico ma di pertinenza dell'istuto scolastico e non è aperto alla cittadinanza.

"Sono rammaricato per i ragazzini che sono dovuti andare a giocare a basket a Muggiò - spiega Giorgio Flego, presidente della SanFru Basket -. Nel quartiere, infatti, non esiste un luogo pubblico dove i ragazzi possono giocare a pallacanestro o a pallavolo. Non è la prima volta che entrano, anche scavalcando, nel campo della scuola. E puntualmente vengono allontanati. Molto probabilmente in zona abita qualcuno che proprio non ne vuole sapere di vedere i ragazzi divertirsi in modo sano e allerta subito la polizia locale".

Il problema era già emerso questa estate quando la dirigente dalla scuola aveva fatto togliere le reti dai canestri risolvendo così il problema delle incursioni "abusive" dei ragazzi che, scavalcando la cancellata, andavano a giocare a basket nel campetto della scuola. Già all'epoca Giorgio Flego aveva ribadito la necessità di creare una sorta di collaborazione e di sinergia tra comune di Monza, scuola e associazioni del quartiere per permettere l'utilizzo del campetto anche ai ragazzi di San Fruttuoso.

"Purtroppo nel quartiere non ci sono spazi sportivi aperti a tutti. I ragazzi devono andare a Muggiò, o nel campetto di via Monte Bianco dove però i canestri sono rotti o fino in via Parmenide nel campetto del quartiere Libertà dalla parte opposta di Monza", conclude Flego. Che si augura che presto venga realizzata quella palestra che da anni il quartiere di San Fruttuoso attende.