Il quartiere si mobilita per aiutare le famiglie bisognose sostenendo (anche) il commercio di vicinato

Un aiuto alle famiglie del quartiere che stanno attraversando un momento di difficoltà, ma un aiuto anche ai commercianti del rione che, durante il lockdown, sono stati una presenza preziosa.

L'emergenza sanitaria e sociale hanno messo in ginocchio molte famiglie che, non sempre, hanno la forza di chiedere aiuto.

Da qui la scelta del comitato di promuovere una raccolta di cibo, giocattoli (nuovi) e buoni spesa da consegnare alle persone di San Fruttuoso che vivono una situazione di disagio, e alle associazioni di volontariato con le quali il sodalizio collabora.

I promotori stanno raccogliendo buoni spesa da utilizzare nei supermercati del quartiere (Esselunga, Lidl e Aldi) e nei negozi di alimentari del rione o in prossimità di San Fruttuoso. Servono alimenti non deperibili e a lunga scadenza. Inoltre si è pensato anche ai più piccoli con una raccolta di giocattoli nuovi. In questo caso non è necessario impacchettarli, ci penseranno direttamente i volontari.

Il punto raccolta è l'agenzia Tecnocasa (davanti alla chiesa di San Fruttuoso).