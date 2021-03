Il quartiere si mobilita per aiutare lo storico giostraio e le famiglie in difficoltà

A Monza il Comitato cittadini attivi San Fruttuoso raccoglie alimenti e vestiti per le famiglie, offerte per aiutare il giostraio a far ripartire la sua attività

Il quartiere si mobilita a sostegno dei concittadini che stanno attraversando un momento di difficoltà. Questo succede a Monza dove il Comitato cittadini attivi di San Fruttuoso ha attivato una raccolta di generi di prima necessità da distribuire a chi vive nel quartiere, e sta attraversando un momento di difficoltà economica e/o sociale.

“Sono questi i momenti in cui una comunità ha bisogno di stringersi – si legge sulla pagina Facebook del gruppo -. Di abbracciarsi per far sì che questo forzato distanziamento sociale ci faccia sentire meno soli, più vicini, in modo che il battito dei nostri cuori rieccheggi per le strade vuote per i locali chiusi, per ogni angolo in cui il buio ha preso il sopravvento”.

Dal 25 marzo fino al 3 aprile il gruppo ha attivato una raccolta di cibo e di capi di abbigliamento da destinare alle famiglie in difficoltà. Vengono raccolti vestiti (per adulti e per bambini) nuovi ma anche usati (naturalmente in buono stato), oltre a generi alimentari di prima necessità non deperibili. A fare da magazzino un negozio nel cuore del rione: l’agenzia Tecnocasa di via Risorgimento 1 dove sarà possibile lasciare le donazioni.

Il Comitato cittadini attivi San Fruttuoso ha anche attivato una raccolta di offerte a sostegno dello storico giostraio del quartiere. La giostrina di Mauro Piccaluga, sulla quale sono salite intere generazioni di monzesi, è ferma dall’inizio della pandemia. Poche le risorse giunte a Mauro e alla sua famiglia: non è ancora riuscito a far ripartire la sua giostra. Per ulteriori informazioni sull’iniziativa, e per coloro che hanno donazioni voluminose da consegnare inviare un’email a cittadiniattivisanfru@gmail.com, così da poter organizzare il ritiro.