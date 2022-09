Rimossa la casetta dell'acqua: ecco dove si possono riempire le bottiglie

A Monza rimossa la casetta dell'acqua di San Fruttuoso. Nella giornata di giovedì 22 settembre gli addetti di Brianzacque hanno tolto la casetta dell'acqua posizionata in via Iseo. Come riferiscono dall'azienda il chiosco era ammalorato e l'impianto andava rinnovato.

Entro la fine del mese di ottobre la nuova casetta tornerà nella storica sede del quartiere monzese. Nel frattempo i residenti possono riempiere le loro bottiglie nelle altre casette dell'acqua presenti in città. A Monza si trovano in viale Libertà, in via Paisiello, in via Debussy 17, in via Maroncelli 16 e in via Pellettier. Nelle casette dell'acqua è possibile trovare acqua nelle versioni naturale e frizzante, a temperatura ambiente o fresca.