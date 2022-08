Il quartiere di Monza dove non vengono potate le piante e si rischiano gli incidenti

Le piante non vengono potate da tempo e la vegetazione è cresciuta al punto che arriva fino alla carreggiata. Transito non certo semplice per gli automobilisti che attraversano la via Tagliamento. La strada monzese, nel cuore del quartiere di San Fruttuoso, già salita agli onori delle cronache per l'abbandono di rifiuti, adesso viene segnalata anche per la vegetazione "pericolosa" per automobilisti, motociclisti e ciclisti.

A segnalare il problema Mirco Bertazzoni, un monzese molto attento alle problematiche del quartiere. Bertazzoni denuncia il problema sul gruppo Facebook "Monza Segnalazioni". Con un ampio reportage fotografico mostra una strada dimenticata. Non solo piante e cespugli che crescono a dismisura, ma anche rifiuti abbandonati e da poco sono apparse anche le siringhe. Un problema che si estende anche alle vie Stradella, Boscherona e Monviso.

" È un problema di sicurezza - spiega il monzese - La mancata manutenzione del verde 'nasconde' anche i cartelli stradali. Queste vie, peraltro, sono strette e a doppio senso di circolazione. Il rischio incidenti è elevato". Erba alta e scarsa illuminazioni trasformano poi questi angoli della città anche in luoghi dove poter abbandonare i rifiuti, o luoghi "sicuri" per traffici illeciti. Bertazzoni sollecita nuovamente l'amministrazione e gli assessori per un rapido intervento e ,messa in sicurezza delle vie.