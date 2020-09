San Gerardo, da ospedale a istituto di ricerca per la medicina di precisione

La Giunta della Regione Lombardia ha deciso di approvare la richiesta che l'Asst di Monza ha presentato: da "semplice" ospedale, il San Gerardo diventerà un Istituto di Ricerca e Cura di Carattere Scientifico (Irccs) nell'ambito delle tecnologie biomediche avanzate in medicina di precisione.

"Un altro passo in avanti per rendere il San Gerardo di Monza un centro sempre più all'avanguardia nella ricerca medico-scientifica", ha commentato il vicepresidente regionale. "Mai come in questi momenti diventa indispensabile sostenere il mondo dei ricercatori in una struttura già collaudata e riconosciuta a livello nazionale come il San Gerardo di Monza", gli ha fatto eco il titolare della delega alla Ricerca. La decisione definitiva spetterà ora al Ministero della Salute.

Il progetto scientifico porta la firma della Asst di Monza e della Fondazione Matilde Tettamanti De Marchi, che hanno sviluppato competenze cliniche e di ricerca orientate alla medicina di precisione nei settori delle malattie rare e dell’oncologia, e rappresentano aree di eccellenza tecnologica nelle bio-imaging, nell’analisi di big data e nelle terapie innovative genetiche e cellulari.

Soddisfazione arriva anche dall'opposizione. “La sanità brianzola ha la necessità di veder potenziate le proprie strutture pubbliche. Il Covid ci ha insegnato che dobbiamo potenziare la sanità pubblica e territoriale", ha commentato Marco Fumagalli, consigliere regionale del M5S Lombardia che già diversi anni fa ha chiesto la trasformazione del San Gerardo di Monza in Irccs. Sarà ora il Ministero a rendere effettivo il processo.